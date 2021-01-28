Инфекционист раскрыл главный риск ректальных мазков на COVID-19

Метод, при котором анализы на коронавирус берут ректально, менее информативен и точен, чем мазки из носоглотки. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, коронавирус действительно можно выявить в испражнениях и в мазках из различных отделов желудочно-кишечного тракта, но это гораздо сложнее. В итоге можно получить ложноотрицательный результат.

«Даже при попытке выделения вируса из носа, ротоглотки далеко не всегда его получается выявить, а при анализе из ЖКТ ещё больше факторов, которые будут влиять на ложноотрицательный результат», - сказал он в эфире «Радио 1».

Ранее стало известно, что китайские врачи стали брать мазки на COVID-19 ректально в расчёте получить более точные результаты при выявлении бессимптомных носителей.

