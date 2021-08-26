Инфекционист предупредил о вреде алкоголя и курения при COVID-19
Употребление алкоголя и курение в период коронавирусной инфекции может усилить процесс образования тромбов в организме. Об этом в интервью РИА Новости рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
«Конкретно при COVID-19 самое печальное из всех проявлений похмелья то, что через некоторое время после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования», — сообщил эксперт.
Поздняков объяснил, что все среднетяжелые и тяжелые формы COVID-19 сопровождаются поражением печени различной степени выраженности, и алкоголь усиливает уже имеющиеся нарушения, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, инфекционист сообщил, что употребление спиртного перед вакцинацией и после процедуры вредно. Алкоголь вызывает стресс у организма, что может повлиять на выработку иммунного ответа, отмечает телеканал «360».
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