Инфекционист: Потеря обоняния не является «хорошим симптомом» COVID-19
Потеря обоняния не является «хорошим симптомом» коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов.
Ранее испанские ученые заявили, что потеря обоняния при коронавирусе — хороший признак, свидетельствующий о достаточной силе иммунного ответа и снижении опасности возникновения цитокинового шторма.
«По моим практическим наблюдениям, к сожалению, среди тех, кто тяжело переносил эту инфекцию и у кого развивался цитокиновый шторм, потеря обоняния была достаточно часто. Так что для выводов нужна более полная статистика», – заявил инфекционист в эфире «Радио 1».
Кроме того, эксперт добавил, что причины потери обоняния при COVID-19 пока не вполне ясны. Рябов подчеркнул, что раньше этот симптом объясняли встречей вируса с иммунными клетками в носу, благодаря чему инфекция не проникнет дальше.
«На практике происходило несколько не так. Потом предположили, что аносмия при коронавирусе связана с поражением не клеток в полости носа, а центров обоняния, которые находятся в головном мозге. И от этой версии пока не отказались», – рассказал инфекционист.
Медик считает, что более полные данные о коронавирусе станут доступны ученым к весне следующего года.
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