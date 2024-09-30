Инфекционист Чуланов назвал прививку главным способом избежать заражения гриппом

По словам Чуланова, прививаться необходимо ежегодно, так как состав вакцины от гриппа обновляется в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения об актуальных штаммах вируса. Так, вакцины доступные в российских клиниках безопасны и надежны.

Ранее вирусолог Виктор Ларичев посоветовал относиться к COVID-19 как к гриппу, передает RT.



