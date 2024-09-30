Инфекционист Чуланов назвал прививку главным способом избежать заражения гриппом
Вакцинация – это основной и самый надежный способ избежать осеннего заболевания гриппом, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, его словам приводит aif.ru.
Он уточнил, что осенью люди традиционно большую часть времени проводят в организованных коллективах (например, детсадах и школах), поэтому риск подхватить там вирус выше.
По словам Чуланова, прививаться необходимо ежегодно, так как состав вакцины от гриппа обновляется в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения об актуальных штаммах вируса. Так, вакцины доступные в российских клиниках безопасны и надежны.
Ранее вирусолог Виктор Ларичев посоветовал относиться к COVID-19 как к гриппу, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru