В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 25% за неделю

«Зарегистрировано свыше 880 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в стране на 11,4% выросло число заражений коронавирусной инфекцией, всего зафиксировано 36 тысяч случаев. В Роспотребнадзоре уточнили, что доминирующим вариантом заболевания в РФ остается линия JN.1.

Неделей ранее в России зарегистрировали более 705 тысяч случаев заражения гриппом и ОРВИ и свыше 32 тысяч случаев коронавируса, напоминает «Свободная пресса».

