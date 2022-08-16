«Индивидуальная чувствительность»: Онищенко о том, как глава Pfizer заразился COVID-19
Врач-эпидемиолог отметил, что на это повлияла особенность иммунной системы, которая не сработала в силу возраста или каких-то болезней.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил, почему Глава Pfizer все-таки заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию.
«Глава Pfizer, несмотря на то, что четырежды привился от коронавируса, нашёл у себя этот вирус. Ну и что? Давайте посочувствуем главе Pfizer. Значит у него, скорее всего, или иммунная система в силу возраста или других болезней не срабатывает. Это индивидуальная чувствительность», - объяснил Онищенко.
Ранее стало известно, что генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла, который делал прививку от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19.
«Я рад, что привился четырьмя дозами вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо, хотя у меня очень легкие симптомы», - написал он в Twitter.
При этом Онищенко подчеркнул, что хорошо относится к зарубежным вакцинам и всегда призывает к международному взаимодействию по этому вопросу.
«Я их оцениваю хорошо, я занимаю такую союзническую позицию. Нашей вакциной мы привили несколько сотен миллионов», - отметил Онищенко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Новым президентом РПЛ стал Александр Алаев
- Суд оштрафовал сервис Twitch на 2 млн рублей за фейки о ВС России
- Депутат Европарламента назвал неправомерным запрет на выдачу виз россиянам
- Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за бот с данными военных
- Глава МИД Украины заявил, что Запад ждет падения Киева
- ФСБ задержала на Ставрополье планировавшего поджоги сторонника «Правого сектора»
- Взрывом на складе боеприпасов под Джанкоем повреждена железная дорога
- Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет
- Шойгу: Расширение НАТО потребует пересмотра подходов к обороне России
- Совет законодателей России поддержал запрет на идеологию «чайлдфири»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru