«Индивидуальная чувствительность»: Онищенко о том, как глава Pfizer заразился COVID-19

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил, почему Глава Pfizer все-таки заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию.

«Глава Pfizer, несмотря на то, что четырежды привился от коронавируса, нашёл у себя этот вирус. Ну и что? Давайте посочувствуем главе Pfizer. Значит у него, скорее всего, или иммунная система в силу возраста или других болезней не срабатывает. Это индивидуальная чувствительность», - объяснил Онищенко.

Ранее стало известно, что генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла, который делал прививку от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19.