«Индивидуальная чувствительность»: Онищенко о том, как глава Pfizer заразился COVID-19

Врач-эпидемиолог отметил, что на это повлияла особенность иммунной системы, которая не сработала в силу возраста или каких-то болезней. 

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил, почему Глава Pfizer все-таки заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию.

«Глава Pfizer, несмотря на то, что четырежды привился от коронавируса, нашёл у себя этот вирус. Ну и что? Давайте посочувствуем главе Pfizer. Значит у него, скорее всего, или иммунная система в силу возраста или других болезней не срабатывает. Это индивидуальная чувствительность», - объяснил Онищенко.

Ранее стало известно, что генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла, который делал прививку от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19.

«Вирус кокетничает»: Онищенко заявил о неспособности американского здравоохранения

«Я рад, что привился четырьмя дозами вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо, хотя у меня очень легкие симптомы», - написал он в Twitter.

При этом Онищенко подчеркнул, что хорошо относится к зарубежным вакцинам и всегда призывает к международному взаимодействию по этому вопросу.

«Я их оцениваю хорошо, я занимаю такую союзническую позицию. Нашей вакциной мы привили несколько сотен миллионов», - отметил Онищенко.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаГеннадий Онищенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры