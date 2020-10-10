Гастроэнтеролог предупредил об опасности чеснока для лечения простуды

Чеснок как природный антибиотик и противовирусное средство часто применяют для обезвреживания и обеззараживания продуктов животного происхождения. Харлов призвал при этом отказаться от использования чеснока в сыром виде из-за вреда, который растение может нанести, поражая слизистую желудка и кишечника.

Эксперт считает, что и в качестве капель для носа чеснок вреден, потому что снижает защитный барьер и вызывает отек.

«Нарушая целостность слизистой оболочки, на которой уже находятся антитела, вы увеличиваете доступность слизистой для вирусов и бактерий, которые могут туда проникнуть. Иногда советуют вешать чеснок на шею с целью защиты от различных инфекций. В этом способе нет значимой практической ценности, так как концентрации при вдыхании будут маленькие», – цитирует Харлова РИА Новости.

По мнению эксперта, растение следует применять в кулинарии - «запекать с ним, варить, натирать им все продукты». Больше пользы растение принесет, если очищенные зубчики нарезать и дать им полежать в сыром виде.

«От этого чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нем усиливается образование веществ из-за которых его так ценят. Подготовленный таким образом чеснок хорошо использовать для готовки, но ни в коем случае не в сыром виде», – заявил гастроэнтеролог.

Также Харлов дал рецепт пробиотика с содержанием чеснока. Для этого очищенные зубчики надо погрузить в молока и поставить напиток на 48-72 часа в стеклянной посуде под марлей в темный шкаф.

