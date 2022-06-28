Названы способы охладить квартиру в жару без кондиционера

Охладить воздух в помещении можно без помощи кондиционера. О способах справиться с жарой пишет «Вечерняя Москва».

Издание рекомендует затемнить помещение, преградив путь нагревающим квартиру солнечным лучам. Для создания комфортной температуры можно использовать плотные светлые шторы или портьеры из ткани blackout, способные почти полностью изолировать комнату от солнечного света. Также для борьбы с жарой подойдут железные и тканевые жалюзи, фольга, зеркальная пленка. Лучше всего зашторивать окна с 7-8 утра, когда солнце начинает нагревать квартиру.

Вместе с затемнением стоит использовать и другие методы охлаждения помещений, в частности, вентиляторы и увлажнители. С их помощью можно снизить температуру воздуха, одновременно очистив его и сделав более влажным.

Также для охлаждения подойдет обычный распылитель: необходимо наполнить его холодной водой и периодически опрыскивать воздух, пол и шторы. Рекомендуется также поставить на подоконник емкость со льдом или бутылки с холодной водой: это позволит охладить воздух, поступающий с улицы.

Издание советует проветривать квартиру в определенное время, когда температура воздуха минимальна: с 4 до 7 утра или в 9–10 вечера.

Кроме того, в борьбе с жарой помогает влажная уборка, достаточно мыть полы и протирать поверхности холодной водой. Стоит уменьшить количество текстиля в помещении — ковров, пледов и тому подобного, так как они притягивают тепло. Прохладе способствуют комнатные растение, которые увлажняют воздух.

Также рекомендуется изолировать бытовую технику и электронику, нагревающую воздух. Наибольшее количество тепла вырабатывает кухонная техника: плита, духовой шкаф, чайник. Следует проветривать кухню и закрывать двери в помещение во время приготовления пищи.

