Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса
Российский препарат «Артлегиа», включенный во временные рекомендации Минздрава РФ по лечению пациентов с коронавирусом, поступил в больницы Московской области. Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1» объяснил принцип действия лекарства.
По словам эксперта, созданный по новейшей технологии препарат представляет собой химерное моноклональное антитело: «волшебную пулю» для лечения, попадающую в молекулу, которую необходимо нейтрализовать.
Медик уточнил, что моноклональные антитела добывают из мышей, однако из-за возможных побочных эффектов большую часть молекулы-носителя заменяют человеческой. Полученный механизм действия «точнейший» и позволяет лечить тяжелые наследственные и онкологические заболевания.
При этом Жемчугов подчеркнул, что эффективность такого лекарства при лечении коронавируса во многом зависит от воздействия на так называемый цитокиновый взрыв: «Артлегиа» блокирует один из цитокинов, провоцирующих это истощающее организм состояние.
«Препарат очень дорогой по причине тонкости происхождения. Но не каждый день он должен продаваться в аптеке. Только врачи высочайшей квалификации могут определить, кому нужен такой препарат и в каких дозах», – добавил иммунолог.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 183 / сут.
Умерли
117 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 972 / сут.
- Жители Нью-Йорка организовали акцию в поддержку Палестины
- В мэрии Оренбурга следователи провели оперативные мероприятия
- Прокурор запросил для Платошкина шесть лет колонии и штраф в ₽500 тысяч
- Axios: США планируют отказаться от санкций против «Северного потока-2»
- Армения допустила решение проблем на границе с Азербайджаном «силовым путем»
- Попова: 60% взрослых россиян сделают прививку от COVID-19 к осени
- Российский пловец Колесников вновь побил рекорд мира в пятидесятиметровке на спине
- В Совете Федерации составят список опасных цифровых ресурсов
- Расследование по делу экс-схиигумена Сергия завершено
- Нарышкин: Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru