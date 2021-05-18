Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса

Российский препарат «Артлегиа», включенный во временные рекомендации Минздрава РФ по лечению пациентов с коронавирусом, поступил в больницы Московской области. Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1» объяснил принцип действия лекарства.

По словам эксперта, созданный по новейшей технологии препарат представляет собой химерное моноклональное антитело: «волшебную пулю» для лечения, попадающую в молекулу, которую необходимо нейтрализовать.

Медик уточнил, что моноклональные антитела добывают из мышей, однако из-за возможных побочных эффектов большую часть молекулы-носителя заменяют человеческой. Полученный механизм действия «точнейший» и позволяет лечить тяжелые наследственные и онкологические заболевания.

При этом Жемчугов подчеркнул, что эффективность такого лекарства при лечении коронавируса во многом зависит от воздействия на так называемый цитокиновый взрыв: «Артлегиа» блокирует один из цитокинов, провоцирующих это истощающее организм состояние.

«Препарат очень дорогой по причине тонкости происхождения. Но не каждый день он должен продаваться в аптеке. Только врачи высочайшей квалификации могут определить, кому нужен такой препарат и в каких дозах», – добавил иммунолог.

