Иммунолог прокомментировал слова Мясникова о новой эпидемии

Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал предупреждение медика и телеведущего Александра Мясникова о приближении пандемии, которая будет опаснее, чем коронавирус.

Как сообщил Болибок, вирусы гриппа, в отличие от COVID-19, достаточно хорошо изучены, поэтому проблем с вакциной быть не должно. По его словам, помимо вакцин, необходимо иметь резервы для оказания медицинской помощи и перестройки промышленности, чтобы в случае эпидемии была возможность быстрее наладить производство лекарств и средств защиты.

Как сообщил ранее Мясников, жителям планеты грозит новая, более страшная пандемия, чем SARS-CoV-2. Она находится от людей «в двух мутациях».

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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
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