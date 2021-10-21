Иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации от COVID-19

Президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев заявил, что слишком частая ревакцинация может привести к иммунологическому параличу, сообщает ТАСС.

По его словам, ревакцинироваться следует минимум через полгода после последней прививки, в противном случае возможно истощение иммунной системы и развитие вторичного иммунодефицита.

«Шесть месяцев - минимальный срок, не чаще», - резюмировал Черешнев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не проходил ревакцинацию от коронавируса, поскольку у него сохраняется высокий титр антител, сообщает RT.

