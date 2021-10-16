Иммунолог перечислил симптомы COVID-19, при которых требуется госпитализация

Высокая температура, боли головы, живота и ног, одышка и слабость у больного коронавирусом являются показаниями для срочной госпитализации. Об этом заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание», — перечислил симптомы специалист в беседе с Ura.ru.

Кроме того, вызвать скорую помощь и настаивать на госпитализации нужно в случае сильных болей: головных, в животе и в ногах.

В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сообщила, что по правилам показанием к госпитализации является низкая сатурация и одышка. В случае нормального насыщения крови кислородом и отсутствия признаков дыхательной недостаточности «нет смысла госпитализировать» пациента.

«Показаниями является снижение сатурации ниже 93, боль в грудной клетке, одышка при минимальном движении, когда увеличена частота дыхания, или пожилые стали сонливыми и быстро отключаются», — объяснила терапевт, добавив, что при таких симптомах медики могут выявить пневмонию с серьезным поражением легких.

