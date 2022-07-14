Иммунолог перечислил опасные симптомы обезьяньей оспы

«Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы», — отметил эксперт.

Крючков рекомендовал при наличии таких признаков самоизолироваться и обратиться в поликлинику, вызвав на дом медиков. Если оспа обезьян подтвердится, для пациента установят карантин. С момента повышения температуры до полного выздоровления может пройти до трех недель, отмечает телеканал «360».

Первый в России случай оспы обезьян зафиксировали 12 июля, заболевание выявили у вернувшегося из Европы мужчины. По мнению экспертов, наиболее подвержены заражению дети до 16 лет: они обладают сниженным иммунитетом слизистой, пишет Ura.ru.