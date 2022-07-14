Иммунолог перечислил опасные симптомы обезьяньей оспы

Три группы симптомов могут свидетельствовать о заражении оспой обезьян, при наличии таких признаков необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире радио Sputnik.

В России тестируют вакцину, эффективную против оспы обезьян

«Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы», — отметил эксперт.

Крючков рекомендовал при наличии таких признаков самоизолироваться и обратиться в поликлинику, вызвав на дом медиков. Если оспа обезьян подтвердится, для пациента установят карантин. С момента повышения температуры до полного выздоровления может пройти до трех недель, отмечает телеканал «360».

Первый в России случай оспы обезьян зафиксировали 12 июля, заболевание выявили у вернувшегося из Европы мужчины. По мнению экспертов, наиболее подвержены заражению дети до 16 лет: они обладают сниженным иммунитетом слизистой, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭкспертыЗаболевание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры