Иммунолог перечислил опасные симптомы обезьяньей оспы
Три группы симптомов могут свидетельствовать о заражении оспой обезьян, при наличии таких признаков необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире радио Sputnik.
«Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы», — отметил эксперт.
Крючков рекомендовал при наличии таких признаков самоизолироваться и обратиться в поликлинику, вызвав на дом медиков. Если оспа обезьян подтвердится, для пациента установят карантин. С момента повышения температуры до полного выздоровления может пройти до трех недель, отмечает телеканал «360».
Первый в России случай оспы обезьян зафиксировали 12 июля, заболевание выявили у вернувшегося из Европы мужчины. По мнению экспертов, наиболее подвержены заражению дети до 16 лет: они обладают сниженным иммунитетом слизистой, пишет Ura.ru.
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