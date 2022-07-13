В России тестируют вакцину, эффективную против оспы обезьян
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» тестирует новую векторную вакцину против оспы, эффективную против оспы обезьян. Об этом рассказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с Известиями.
По словам специалиста, научные работы показали, что вакцинированные от оспы имеют иммунитет к обезьяньей оспе.
«Но сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, это только "Вектор". И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую», — пояснил Продеус.
Эксперт подчеркнул, что вакцина находится на третьей фазе клинических испытаний.
Накануне в России подтвердили первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у мужчины в Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре рассказали, что зараженный вирусом пациент приехал в страну из Португалии, пишет Газета.ру.
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