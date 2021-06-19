Иммунолог оценил вероятность летального исхода от COVID-19 для непривитых
Заразившийся коронавирусом человек, не сделавший прививку, может умереть от инфекции с вероятностью 1 к 30. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru.
Медик отметил, что заразность COVID-19 высокая, и летальность почти в 100 раз выше по сравнению с другими вирусами.
При этом, по словам иммунолога, шансы умереть от коронавируса после вакцинации равны нулю, поскольку прививка позволит избежать тяжелого течения болезни.
«Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет», — добавил Болибок.
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