Иммунолог оценил вероятность летального исхода от COVID-19 для непривитых

Заразившийся коронавирусом человек, не сделавший прививку, может умереть от инфекции с вероятностью 1 к 30. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru.

Медик отметил, что заразность COVID-19 высокая, и летальность почти в 100 раз выше по сравнению с другими вирусами.

При этом, по словам иммунолога, шансы умереть от коронавируса после вакцинации равны нулю, поскольку прививка позволит избежать тяжелого течения болезни.

«Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет», — добавил Болибок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВрачиСмертьВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры