Иммунолог назвал способ замедлить мутации коронавирусной инфекции

Замедлить мутации возбудителя коронавирусной инфекции и остановить ее распространение возможно при условии вакцинации 80−90 процентов населения планеты. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik.

Специалист объяснил, что эволюция вируса опасна для людей. Изменение инфекции может сделать болезнь не только более тяжелой или более заразной, но и спровоцировать снижение выработанной при вакцинации иммунной защиты, пишет «Свободная пресса».

Иммунолог подчеркнул, что вакцинный иммунитет уменьшается с каждой новой мутацией вируса, «потому что вирус, на материале которого сделана вакцина, меняется». При этом скорость появления новых штаммов зависит от степени распространения вируса на планете.

Иммунолог рассказал о еще одном способе решить проблему мутаций COVID-19 и возможного ослабления вакцинного иммунитета. По словам специалиста, для этого необходимо разработать принципиально новый механизм конструирования вакцин. Жемчугов пояснил, что в рамках такой технологии регистрация нужна будет лишь вакцинному материалу от нового штамма, что ускорит внедрение препаратов от новых мутаций, отмечает Ura.ru.

