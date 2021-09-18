Иммунолог назвал причины для досрочной ревакцинации от коронавируса
Пожилые люди и лица с отдельными иммунодефицитными состояниями могут проходить ревакцинацию от коронавируса до установленного медиками срока. Об этом заявил генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с радио Sputnik.
Крючков напомнил, что Минздрав рекомендует ревакцинироваться через 6 месяцев после полной вакцинации от COVID-19. Однако в ряде случаев повторная прививка может потребоваться раньше. Помимо людей старшего возраста и пациентов с проблемами иммунитета, досрочно ревакцинацию могут пройти люди, планирующие поездки в страны с неблагополучной эпидобстановкой.
«Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться. Но вы должны так рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации», - рассказал иммунолог.
Медик подчеркнул, что в ревакцинации через три-четыре месяца после первого завершенного курса прививок «не будет большой пользы». Крючков добавил, что не стоит тянуть с ревакцинацией больше семи месяцев из-за возможных рисков.
«У значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает», — объяснил иммунолог.
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