Иммунолог: коллективный иммунитет никак не действует на отдельного человека

Как отметил Болибок, уровень заболеваемости по-прежнему достаточно высок, так как полностью каналы передачи COVID-19 не исчезли, поэтому если человек до сих пор не заразился, ему нужно и дальше сохранять личные меры безопасности.

Спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже к марту, сообщил ранее в эфире НСН Владимир Болибок.

Сейчас, по словам врача, фиксируется рост обычных ОРВИ, включая грипп, но у них нет такой летальности, как у коронавируса.

