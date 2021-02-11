Иммунолог: коллективный иммунитет никак не действует на отдельного человека
Коллективный иммунитет от COVID-19 постепенно формируется с увеличением числа переболевших коронавирусом и сделавших прививки людей, сообщает Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
По его словам, тем, кто пока избежал заражения и не собирается по каким-то причинам ставить прививку, не следует считать, что это может защитить их от COVID-19. По словам медика, коллективный иммунитет никак не действует на отдельного человека, в зависимости от его исходного состояния он может заболеть, либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой.
Как отметил Болибок, уровень заболеваемости по-прежнему достаточно высок, так как полностью каналы передачи COVID-19 не исчезли, поэтому если человек до сих пор не заразился, ему нужно и дальше сохранять личные меры безопасности.
Спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже к марту, сообщил ранее в эфире НСН Владимир Болибок.
Сейчас, по словам врача, фиксируется рост обычных ОРВИ, включая грипп, но у них нет такой летальности, как у коронавируса.
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