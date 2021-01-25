Иммунолог дал рекомендации по прививкам перед планированием беременности

Прививки от инфекционных заболеваний, в том числе от коронавируса, необходимо сделать за три месяца до планируемой беременности, порекомендовал врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«С учётом того, что вакцинальный процесс в организме длится около трёх месяцев, отсюда рекомендация – воздержаться от планируемой беременности в течение трёх месяцев после введения последней дозы вакцины», — рассказал Болибок в эфире «Радио 1».

Однако врач подчеркнул, что нет необходимости прерывать беременность, наступившую вскоре после вакцинации. Болибок отметил, что женщине важно следить за самочувствием и наблюдаться у акушера-гинеколога.

«Если у вас есть план в этом году обзавестись ребёнком, то нужно сделать все прививки – от коронавирусной инфекции, от гриппа, от пневмококка, может быть, от кори и краснухи, если давно не было прививок. А через три месяца можно приступать к осуществлению своих планов», — добавил иммунолог.

Кроме того, врач напомнил, что любая инфекция во время беременности — риск и для матери, и для ребёнка. Поэтому Болибок рекомендует выбрать один из двух препаратов для вакцинации от COVID-19. Врач отметил, что вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» имеют разную молекулярную конструкцию, показания и противопоказания к применению.

«"ЭпиВакКорона" – пептидная вакцина, она безопасна для всех категорий. Надеюсь, что именно она будет разрешена после определённых клинических испытаний для прививки кормящих, беременных или женщин, которые готовятся к беременности», — рассказал Болибок.

Также врач напомнил, что из-за недостаточной изученности вакцин людям со злокачественными, аутоиммунными, аллергическими заболеваниями, а также заболеваниями крови необходимо отнестись к прививке с осторожностью.

«Нужно обсудить всё с лечащим врачом и принять решение. Если человек с каким-то аллергическим заболеванием в стойкой ремиссии, скорее всего, прививку можно сделать. А если у него в данный момент обострение аутоиммунного заболевания, такого, как ревматоидный артрит, в этот момент лучше не вмешиваться и добиться улучшение состояния», — подчеркнул иммунолог.

Ранее в инструкции к вакцине от COVID-19 «Спутник V» появились новые предупреждения. Пациентам со злокачественными новообразованиями и аутоиммунными заболеваниями рекомендовано применять вакцину с осторожностью. Кроме того, согласно инструкции женщинам не рекомендуется планировать беременность ранее, чем через 6 месяцев после вакцинации.

