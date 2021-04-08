Илон Маск поддержал вакцинацию от коронавируса

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX подчеркнул, что доверяет науке и поддерживает вакцинацию в целом. По его словам, в очень редких случаях после прививки может возникнуть аллергическая реакция, но и с ней легко справиться.

Напомним, что недавно Forbes включил глав фармацевтических компаний Moderna и BioNTech в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения в условиях коронакризиса.

