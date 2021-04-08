Илон Маск поддержал вакцинацию от коронавируса
Миллиардер Илон Маск поменял свое отношение к вакцинам от COVID-19, сообщает агентство РИА новости. Ранее Маск рассказал, что он и его семья вакцинироваться не собираются, к тому же коронавирусом он уже переболел.
Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX подчеркнул, что доверяет науке и поддерживает вакцинацию в целом. По его словам, в очень редких случаях после прививки может возникнуть аллергическая реакция, но и с ней легко справиться.
Напомним, что недавно Forbes включил глав фармацевтических компаний Moderna и BioNTech в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения в условиях коронакризиса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Путин поручил ФАС проверить ситуацию с ростом цен на жилье
- СМИ: Начальник УГИБДД по Новгородской области получил реальный срок за взятки
- СМИ: Генконсульство РФ в Анталье подтвердило смерть российского туриста
- Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе
- Правительство РФ выделит деньги на машины скорой помощи и инвентарь для спортшкол
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru