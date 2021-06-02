iHerb планирует локализовать производство витаминов и БАД в России
Российское представительство компании iHerb планирует разместить производство витаминов и биоактивных добавок (БАД) в России. Об этом заявила директор по развитию представительства iHerb в РФ Оксана Богатенко во время сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По ее словам, спрос на российские витамины значительно вырос, много заявок поступает от косметических брендов, от производителей продуктов питания.
На данный момент компания анализирует возможный пилотный региона для запуска проекта, ведутся соответствующие переговоры.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня проведет отдельные встречи с представителями мировых информационных агентств, крупнейших зарубежных компаний и инвестиционного сообщества в рамках Петербургского международного экономического форума.
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