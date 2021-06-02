iHerb планирует локализовать производство витаминов и БАД в России

Российское представительство компании iHerb планирует разместить производство витаминов и биоактивных добавок (БАД) в России. Об этом заявила директор по развитию представительства iHerb в РФ Оксана Богатенко во время сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, спрос на российские витамины значительно вырос, много заявок поступает от косметических брендов, от производителей продуктов питания.

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На данный момент компания анализирует возможный пилотный региона для запуска проекта, ведутся соответствующие переговоры.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня проведет отдельные встречи с представителями мировых информационных агентств, крупнейших зарубежных компаний и инвестиционного сообщества в рамках Петербургского международного экономического форума.

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ФОТО: Руслан Кривобок
ТЕГИ:ПроизводствоРоссия
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