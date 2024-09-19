Худеющим россиянам рассказали, сколько воды в день необходимо пить

Если человек худеет, ему нужно выпивать 40 мл жидкости на 1 кг желаемого веса, при этом алкогольные и содержащие сахар напитки не учитываются, рассказала диетолог Елена Козловская. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Она назвала рекомендацию выпивать два литра воды в день мифом и отметила, что он пошел от расчета для мужчин среднего веса. Индивидуальная норма же норма составляет 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. При похудении эта норма увеличивается до 40 мл на один кг веса.

Ранее врач-эндокринолог Елена Островская посоветовала россиянам в начале осени сдать комплексный анализ на уровень витаминов А, Е, К и D, а также на витамины группы В, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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