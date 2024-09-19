Худеющим россиянам рассказали, сколько воды в день необходимо пить

Она назвала рекомендацию выпивать два литра воды в день мифом и отметила, что он пошел от расчета для мужчин среднего веса. Индивидуальная норма же норма составляет 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. При похудении эта норма увеличивается до 40 мл на один кг веса.

Ранее врач-эндокринолог Елена Островская посоветовала россиянам в начале осени сдать комплексный анализ на уровень витаминов А, Е, К и D, а также на витамины группы В, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

