Хубезов: Омикрон может «иммунизировать россиян»
Штамм «омикрон» не является причиной для закрытия границ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Хубезов в эфире телеканала «Россия-24».
По словам Хубезова, «омикрон» не требует дополнительных мер, в том числе закрытия границ. Депутат подчеркнул, что «омикрон» может вытеснить широко распространённый в России штамм «дельта», последствия которого более тяжелые. Хубезов заявил, что «омикрон» может «Имунизировать остальное население».
Ранее в России выявили два случая заболевания «омикрон»-штаммом у прибывших из Южно-Африканской Республики.
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