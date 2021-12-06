Хубезов: Омикрон может «иммунизировать россиян»

По словам Хубезова, «омикрон» не требует дополнительных мер, в том числе закрытия границ. Депутат подчеркнул, что «омикрон» может вытеснить широко распространённый в России штамм «дельта», последствия которого более тяжелые. Хубезов заявил, что «омикрон» может «Имунизировать остальное население».

Ранее в России выявили два случая заболевания «омикрон»-штаммом у прибывших из Южно-Африканской Республики.

