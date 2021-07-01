Гватемала опровергла заявления о возврате средств за «Спутник V»
Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры ведутся по вопросам поставки российской вакцины, но речь о возвращении денежных средств не идет. Об этом сообщает издание Prensa Libre.
Накануне она сообщила о необходимости вернуть предоплату из-за задержек в поставках.
Отмечается, что ведутся переговоры для возможного пересмотра некоторых пунктов контракта.
Ранее РФПИ прокомментировал претензии Гватемалы по «Спутнику V», об этом сообщили РИА Новости. Представитель Российского фонда прямых инвестиций пообещал, что вакцина скоро будет доставлена в пункт назначения: один самолёт с препаратом должен прибыть в республику на этой неделе, ещё один борт – на следующей.
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