Гватемала опровергла заявления о возврате средств за «Спутник V»

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры ведутся по вопросам поставки российской вакцины, но речь о возвращении денежных средств не идет. Об этом сообщает издание Prensa Libre.

Накануне она сообщила о необходимости вернуть предоплату из-за задержек в поставках.