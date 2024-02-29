Гинцбург: Минздрав зарегистрировал «Спутник V» с обновленным составом

Министерство здравоохранения России зарегистрировала отечественную двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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По его словам, внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату. Регистрация вакцины дала возможность перейти к испытаниям на подростках, так как для подростков не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого ранее был обновлен.

Исследования планируется завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.

Ранее Гинцбург заявил, что эффективность обновленного «Спутника Лайт» составила 97%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусСпутник V

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