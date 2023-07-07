Анастасия Ракова сообщила о завершении обучения будущих врачей VI потока «Школа профессионального роста»
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице более 50 выпускников медицинских вузов и ординатуры завершили обучение в рамках VI потока проекта «Школа профессионального роста», сообщает пресс-служба московского правительства.
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Уточняется, что участие в VI потоке «Школы профессионального роста» приняли 18 ординаторов и 33 студента выпускных курсов из ведущих медицинских вузов Москвы. Они обучались по девяти специальностям, в том числе терапии, педиатрии, офтальмологии, реаниматологии, онкологии, ультразвуковой диагностике, кардиологии.
В ходе итоговой аттестации оценивались навыки проведения медицинских манипуляций, а также выполнение различных заданий. По словам Раковой, молодые врачи продемонстрировали высокий уровень подготовки, что в будущем по достоинству оценят и их пациенты.
«С момента запуска проекта в столичных медучреждениях уже начали работать более 400 молодых специалистов-выпускников... Школа профессионального роста» будет и дальше помогать готовить высококвалифицированных и преданных своей профессии специалистов», — заключила заммэра.
Ранее Ракова заявила, что в медицинских колледжах Департамента здравоохранения Москвы стартовал набор абитуриентов, количество бюджетных мест было увеличено на 10%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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