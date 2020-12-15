Госсервис телемедицины начал работать в России

Совместное предприятие «Цифромеда», «Доктиса» и РФПИ - «РТ-Доктис», объявило о запуске в России федеральной телемедицинской платформы, сообщает ТАСС.

Цифровая телемедицинская платформа, которая интегрирована с порталом госуслуг и сетью клиник «Мать и дитя», позволит на 30% сократить число личных встреч с медиками, рассказали в компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо с помощью аккаунта на портале госуслуг создать учётную запись на портале gostelemed.ru. После этого достаточно выбрать нужного специалиста и записаться на приём, при этом все медицинские назначения и записи будут сохраняться в личном кабинете пациента.

Благодаря платформе врачи смогут удалённо делать назначения и выписывать рецепты, а также оформлять больничные листы в случаях, предусмотренных законом. Также сервис поможет медикам следить за состоянием амбулаторных больных, тех, кто недавно выписался из больницы или наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями.

В «Ростелекоме» рассказали, что испытания телемедицинской платформы прошли в Белгородской, Московской и Ростовской областях, в тестах приняли участие 53 медорганизации и 380 аптек. Создатели сервиса предполагают, что в 2021 году он будет работать во всех регионах России.

