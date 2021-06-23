Голикова сообщила о вакцинации более 20 миллионов россиян
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент в России полностью вакцинированы от коронавируса более 16 миллионов человек.
«По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 миллионов человек, из них получили оба компонента 16,7 миллиона», - рассказала Голикова.
При этом она отметила, что темпы вакцинации в стране растут.
«Мы отмечаем, что в последнюю неделю увеличение темпов вакцинации возросло в 1,7 раза в среднем по России и в разы в отдельных регионах страны», - уточнила вице-премьер.
Ранее Голикова назвала 10 регионов Росии, которые ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Это Москва, Санкт-Петербург, Бурятия, Подмосковье, Карелия, Сахалин, Хакасия, Крым, Мурманская область и Горный Алтай.
По данным на 2021 год, население России превышает 146 миллионов человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru