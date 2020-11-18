Депутат Милонов заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов сдал положительный тест на коронавирус, сообщил помощник парламентария.
По словам Милонова, он уже пять дней находится на самоизоляции.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 130 парламентариев уже переболели коронавирусом или болеют сейчас, 28 человек госпитализированы.
В октябре «Интерфакс», со ссылкой на источник в нижней палате парламента, сообщил, что депутаты «Единой России» Наталья Поклонская и Виталий Милонов якобы отказались сдавать тест на COVID-19 в Госдуме, поэтому не были допущены на пленарное заседание. Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что это «враки» и «ерунда собачья».
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