Голикова предупредила о подъёме заболеваемости COVID-19

Голикова также отметила, что до Нового года стране важно достигнуть показателя коллективного иммунитета в 80-90%. Для этого нужно продолжать соблюдать ограничительные меры и вакцинироваться. Высокий коллективный иммунитет поможет наиболее безопасно пройти новый эпидемиологический подъём, подчеркнула вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Голиковой пока искомый показатель коллективного иммунитета в 80% достигнут только в шести регионах страны: Московской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Тыве, Карелии и Чукотском автономном округе.

По данным операционного штаба борьбы с коронавирусом в России на протяжении недели снижается число новых заболевших CJVID-19. 23 ноября выявлено 33 558 случаев.

