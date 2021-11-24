Голикова предупредила о подъёме заболеваемости COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что России не избежать нового подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Голикова также отметила, что до Нового года стране важно достигнуть показателя коллективного иммунитета в 80-90%. Для этого нужно продолжать соблюдать ограничительные меры и вакцинироваться. Высокий коллективный иммунитет поможет наиболее безопасно пройти новый эпидемиологический подъём, подчеркнула вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
По словам Голиковой пока искомый показатель коллективного иммунитета в 80% достигнут только в шести регионах страны: Московской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Тыве, Карелии и Чукотском автономном округе.
По данным операционного штаба борьбы с коронавирусом в России на протяжении недели снижается число новых заболевших CJVID-19. 23 ноября выявлено 33 558 случаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru