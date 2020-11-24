Голикова: почти 116 млрд рублей выплат получили медики за борьбу с COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день медпомощь больным с коронавирусом оказывают около 520 тысяч медицинских работников, сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании координационного совета уполномоченных по правам человека Голикова уточнила, что с пациентами работают около 147 тысяч врачей, 301 тысяча среднего медперсонала, более 71 тысячи младшего медперсонала и более 38 тысяч водителей автомобилей скорой медицинской помощи.

По её словам, с начала пандемии они получили выплаты стимулирующего характера на сумму почти 116 миллиардов рублей. Вице-премьер добавила, что ещё более 67,6 миллиарда рублей были выплачены медработникам и лицам из групп риска заражения за особые условия и дополнительную нагрузку по работе с больными коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 24 ноября, с начала пандемии в России зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения коронавирусом, , 1 634 671 человек выздоровели, умер 37 031 пациент.

