Голикова не исключила регулярную вакцинацию от коронавируса

Голикова отметила, что вирус не ушел, несмотря на то, что ситуация улучшилась.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу. Об этом ранее заявила Голикова. По ее словам, это произойдет, если сохранится нынешний темп вакцинации.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в прогнозах Голиковой.

