Голикова не исключила регулярную вакцинацию от коронавируса

COVID-19 постепенно переходит в сезонный вирус, поэтому ставить прививку от коронавируса с высокой долей вероятности придется регулярно, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

По ее словам, возможность отказаться от защитных масок связана с 60% провакцинированного населения, а также с соблюдением гражданами в этот период ограничительных мер.

Голикова рассказала, когда могут быть отменены COVID-ограничения в РФ

Голикова отметила, что вирус не ушел, несмотря на то, что ситуация улучшилась.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу. Об этом ранее заявила Голикова. По ее словам, это произойдет, если сохранится нынешний темп вакцинации.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в прогнозах Голиковой.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусТатьяна Голикова
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