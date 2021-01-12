Главврач раскрыла особенности вакцинации от коронавируса

Власти Москвы со среды, 13 января, в очередной раз расширяют число групп горожан, которые смогут сделать прививку от коронавируса. Запись, в частности, открыта для научных работников, Ай-ти специалистов, представителей туристической отрасли.

Спектр вакцинируемых расширялся весь декабрь. Начинали с групп риска, которые чаще контактирует с людьми – медиков, соцработников и сотрудников ЖКХ и транспорта. Сейчас таких категорий уже более 30, рассказала НСН главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева. По её словам, пройти процедуру не составит труда.

«Любой желающий через порталы mos.ru, gosuslugi.ru, emias.info, мобильное приложение «Моя Москва» может выбрать пункт вакцинации и записаться на удобное для себя время. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная. После получения первого компонента все привитые получают сертификат и заносятся в базу данных. За неделю до предполагаемой даты введения второго компонента с ними созваниваются и определяются по времени прихода для завершения процедуры получения прививки», - пояснила Наталья Шиндряева.

Она также уточнила график работы пунктов вакцинации:

«Мы работаем каждый день с 8 утра до 8 вечера, без выходных, в том числе, в праздничные дни. Сейчас у нас функционируют 70 пунктов вакцинации, с 14 января ожидается открытие ещё 30 дополнительных по Москве, куда граждане могут записаться на прививку от COVID-19».

Главный врач городской поликлиники №2 особо отметила безопасность и эффективность вакцины «Спутник V».

«Заразиться от препарата нельзя. Он не содержит живого вируса и не может привести к заболеванию человека. Третья фаза клинических исследований на более 30 тысячах человек показала, что вакцина эффективна и безопасна. Она препятствует возникновению тяжёлых форм коронавирусной инфекции, вырабатывает стойкий иммунитет. «Спутник V» сможет защитить нас всех, позволит сформировать популяционный иммунитет, который положит конец тяжёлому периоду повышенной заболеваемости COVID-19», - подчеркнула собеседница НСН.

