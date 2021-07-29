Главврач больницы в Коммунарке объяснил случаи заражения COVID-19 после прививки

Вероятность заражения коронавирусом после введения первого компонента вакцины сохраняется, так как стойкий иммунитет к инфекции еще не сформировался. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире «Что нужно знать о вакцинации», организованном обществом «Знание».

Медик подчеркнул, что иммунитет развивается через 14 дней после первой прививки, а пациент, получивший только один компонент вакцины, не считается вакцинированным.

Проценко подчеркнул, что 90% попавших в больницу в Коммунарке пациентов с прививкой сделали лишь первый укол.

«Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования. Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек», — цитирует медика РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияВрачиКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры