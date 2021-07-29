Главврач больницы в Коммунарке объяснил случаи заражения COVID-19 после прививки
Вероятность заражения коронавирусом после введения первого компонента вакцины сохраняется, так как стойкий иммунитет к инфекции еще не сформировался. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире «Что нужно знать о вакцинации», организованном обществом «Знание».
Медик подчеркнул, что иммунитет развивается через 14 дней после первой прививки, а пациент, получивший только один компонент вакцины, не считается вакцинированным.
Проценко подчеркнул, что 90% попавших в больницу в Коммунарке пациентов с прививкой сделали лишь первый укол.
«Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования. Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек», — цитирует медика РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru