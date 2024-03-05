Главный терапевт Минздрава заявила, что человек может потолстеть от стресса

По её словам, причина такого поведения - повышение уровня гормона стресса кортизона, а также гормона голода - грелина. Это стимулирует аппетит, параллельно усиливая усвоение жиров и углеводов.

Эксперт отметила, что энергию углеводов в клетки доставляет гормон инсулин, однако хронический стресс может привести к нарушению этого механизма.

«Инсулин может не работать, как ему положено. Это приводит к отложению жира, набору веса и повышенному риску диабета второго типа», - заключила Драпкина.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина заявила, что о наличие лишнего веса могут говорить такие признаки, как повышенный объём талии, складки жира на теле, затруднённое дыхание при физической нагрузке, отёчность и повышенное давление, сообщает RT.

