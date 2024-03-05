Главный терапевт Минздрава заявила, что человек может потолстеть от стресса
Многие люди под стрессом склонны есть нездоровую пищу. Об этом сайту АиФ рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
По её словам, причина такого поведения - повышение уровня гормона стресса кортизона, а также гормона голода - грелина. Это стимулирует аппетит, параллельно усиливая усвоение жиров и углеводов.
Эксперт отметила, что энергию углеводов в клетки доставляет гормон инсулин, однако хронический стресс может привести к нарушению этого механизма.
«Инсулин может не работать, как ему положено. Это приводит к отложению жира, набору веса и повышенному риску диабета второго типа», - заключила Драпкина.
Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина заявила, что о наличие лишнего веса могут говорить такие признаки, как повышенный объём талии, складки жира на теле, затруднённое дыхание при физической нагрузке, отёчность и повышенное давление, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Госуслуги» начали приём заявок для голосования на дому
- ФАС намерен начать проверки «Яндекс Такси»
- Лукашенко пообещал поделиться своим секретом приготовления драников
- Фильм о вселенной покажут и обсудят в павильоне «Атом» на ВДНХ
- МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном
- Московский клуб Mutabor сменил название
- «Библионочь» с темой «Читаем всей семьей» пройдет 20 апреля
- МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом РФ
- Главный терапевт Минздрава заявила, что человек может потолстеть от стресса
- Пьяная девушка порезала посетителей бара в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru