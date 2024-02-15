Врач назвала привычки, которые убивают здоровье офисных работников

Малоподвижный сидячий образ жизни, характерный для офисных сотрудников, может привести к гиподинамии или ослаблению мышц. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на терапевта и профпатолога Светлану Бурнацкую.

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«Избежать этого можно, если делать перерыв на разминку: несколько наклонов и приседаний вернут тело в тонус», – добавила она.

По словам эксперта, привычка офисных работников перекусывать тоже может подорвать здоровье. Врач посоветовала брать с собой из дома полноценный обед, ходить в столовую или выбирать доставки готовой еды.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что морсы из ягод малины и ежевики с добавлением имбиря могут помочь в профилактике тромбоза, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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