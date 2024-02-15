Врач назвала привычки, которые убивают здоровье офисных работников
Малоподвижный сидячий образ жизни, характерный для офисных сотрудников, может привести к гиподинамии или ослаблению мышц. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на терапевта и профпатолога Светлану Бурнацкую.
«Избежать этого можно, если делать перерыв на разминку: несколько наклонов и приседаний вернут тело в тонус», – добавила она.
По словам эксперта, привычка офисных работников перекусывать тоже может подорвать здоровье. Врач посоветовала брать с собой из дома полноценный обед, ходить в столовую или выбирать доставки готовой еды.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что морсы из ягод малины и ежевики с добавлением имбиря могут помочь в профилактике тромбоза, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пользователи «Ростелекома» сообщили о сбоях в работе интернета
- Двукратному чемпиону Олимпиады по борьбе Садулаеву отказали во въезде в Румынию
- В Сочи отменили концерт певицы Ани Лорак
- Покупатели очков Apple Vision Pro пожаловались на сильный дискомфорт
- Путин заявил о необходимости как минимум двух детей в российских семьях
- Глава Euroclear раскритиковала предложение G7 отдать замороженные активы РФ Киеву
- Врач назвала привычки, которые убивают здоровье офисных работников
- В Дагестане создадут несколько новых курортов
- Мэр Читы поддержал инициативу назвать улицы в честь китайских городов
- Арт-проект по развитию уличного искусства запущен на Сахалине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru