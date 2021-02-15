Главный инфекционист США: Вакцина может справиться не со всеми типами COVID-19

Вакцины от коронавируса могут справиться не со всеми штаммами инфекции, поэтому расслабляться пока рано. Таким мнением поделился директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью порталу Axios.

Как отметил главный инфекционист США, вакцина хорошо справляется с некоторыми вариантами и мутациями вируса. При этом он не уточнил, какой именно препарат имеет в виду.

По словам Фаучи, людям предстоит через многое пройти, и не исключено, что «формировать всю картину» будут новые разновидности коронавируса.

Однако главный инфекционист Соединённых Штатов выразил оптимизм по поводу вакцинации, отметив, что по мере того как американцы будут прививаться от инфекции, друзья и родственники смогут воссоединиться.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с учётом сведений федеральных и местных властей США обе дозы вакцины от COVID-19 уже получили 14 млн американцев.

