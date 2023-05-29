«Главное — не наедаться!»: Диетолог рассказал, как сберечь фигуру на курорте

«В первую очередь то, что я сейчас скажу, касается девушек. Часто перед отпуском дамы пытаются похудеть и садятся на низкокалорийную программу питания, чтобы быстро снизить вес. Вес действительно снижается. Вот только одна беда — снижается не только жировая, но и мышечная масса. После этого мы приезжаем на курорт, и чаще всего происходит так, что мы наедаемся. Посыл простой: снизили вес — заслужили, хотим отдохнуть, начинаем есть. И очень часто набирается тот же вес, который удалось скинуть. Причем вес возвращается за счет воды и жира. Поэтому очень опасно резко снижать вес и резко наедаться, поскольку уходит мышечная масса, а приходит жировая. С каждым последующим летом снижать вес все сложнее и сложнее. В итоге это приводит к саркопеническому ожирению — то есть к огромной жировой массе и дефициту мышечной массы», — сказал Ирышкин.

Собеседник НСН также рассказал, как правильно есть на «шведском столе».

«Главное — не наедаться. У нас менталитет такой: видим, что все включено, и начинаем есть как не в себя. Ну а как же— мы же за это заплатили! На самом деле прием пищи должен отвечать правилам рационального питания: на завтрак — омлет или каша, на обед — одно-два блюда, то есть суп плюс порция овощей, мяса, рыбы, птицы. Чаще всего, съедая огромные порции, мы не успеваем их сжигать», — подытожил он.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева заявила, что окрошку лучше готовить из овощей и отказаться от колбасы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

