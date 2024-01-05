Глава ВОЗ призвал носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал вернуться к ношению масок и пройти вакцинацию на фоне роста заболеваемости COVID-19.
Он отметил, что число выявленных случаев заражения растет в течение нескольких недель. Тенденция к росту заболеваемости продолжится после новогодних праздников, написал Гебрейесус на своей странице в соцсети X.
Глава ВОЗ призвал использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.
Ранее сообщалось, что в Индии более 100 человек заразились новым штаммом коронавируса. Рост заболеваеомости COVID-19 в мире вырос на 52% за месяц, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru