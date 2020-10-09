Глава Саратовской области вылечился от коронавируса

Радаев заболел 19 сентября, в связи с чем вынужден был уйти на самоизоляцию. Глава региона отметил, что коронавирус, даже в лёгкой форме, переносится непросто. И призвал всех соблюдать меры безопасности, носить маски, чтобы снизить риск заражения.

Кроме губернатора COVID-19 также был обнаружен и у других чиновников Саратовской области: министра труда и социальной защиты Сергея Наумова, главы Балаковского района Александра Соловьёва, министра здравоохранения Олега Костина. Всего, по данным на 9 октября, в регионе зафиксировано 16 704 случаев заражения коронавирусом.

