Глава Саратовской области вылечился от коронавируса
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вылечился от коронавируса и вернулся к работе. Об этом он сообщил в своём Instagram и поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни.
Радаев заболел 19 сентября, в связи с чем вынужден был уйти на самоизоляцию. Глава региона отметил, что коронавирус, даже в лёгкой форме, переносится непросто. И призвал всех соблюдать меры безопасности, носить маски, чтобы снизить риск заражения.
Кроме губернатора COVID-19 также был обнаружен и у других чиновников Саратовской области: министра труда и социальной защиты Сергея Наумова, главы Балаковского района Александра Соловьёва, министра здравоохранения Олега Костина. Всего, по данным на 9 октября, в регионе зафиксировано 16 704 случаев заражения коронавирусом.
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