Глава Роспотребнадзора сообщила о спаде новой COVID-волны в РФ
Россия уходит от еще одной волны коронавируса, которая пришлась на начало августа. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Анна Попова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам руководителя Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в стране управляемая. Она уточнила, что, как и прогнозировалось, период от начала подъема до пика составил не более пяти - шести недель. Попова подчеркнула, что это уже другой вариант коронавируса, поэтому течение заболевания достаточно нетяжелое.
Анна Попова также выступила на торжественной встрече в Кремле в честь 100-летия образования государственной санитарно-эпидемиологической службы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава Роспотребнадзора заверила, что первоочередные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия России и граждан выполняются и будут выполнены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru