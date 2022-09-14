Глава Роспотребнадзора сообщила о спаде новой COVID-волны в РФ

Россия уходит от еще одной волны коронавируса, которая пришлась на начало августа. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Анна Попова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам руководителя Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в стране управляемая. Она уточнила, что, как и прогнозировалось, период от начала подъема до пика составил не более пяти - шести недель. Попова подчеркнула, что это уже другой вариант коронавируса, поэтому течение заболевания достаточно нетяжелое.

Анна Попова также выступила на торжественной встрече в Кремле в честь 100-летия образования государственной санитарно-эпидемиологической службы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава Роспотребнадзора заверила, что первоочередные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия России и граждан выполняются и будут выполнены.

