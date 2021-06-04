Глава Роспотребнадзора оказалась одним из создателей вакцины «ЭпиВакКорона»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оказалась одним из создателей вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает «Новая газета» со ссылкой на описание патента на препарат.
Роспотребнадзор уже подтвердил, что в описании указана именно глава ведомства.
Отмечается, что Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции.
Вакцину «ЭпиВакКорона» представил новосибирский научный центр «Вектор».
В марте этого года Попова сообщала, что привилась «ЭпиВакКороной». По ее словам, препарат не вызывает побочных эффектов и подходит аллергикам и людям старшего возраста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru