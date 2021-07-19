Глава Минздрава заявил, что коронавирус стал быстрее поражать лёгкие

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 24» заявил, что коронавирусная инфекция стала в два раза быстрее поражать лёгкие пациентов.

«Это сегодняшняя особенность - более быстрое распространение и более быстрое течение заболевания», - отметил глава Минздрава РФ.

По его словам, в настоящее время поражение может возникать уже на третьи-четвёртые сутки, тогда как раньше это происходило на шестой-седьмой день после заражения, поэтому начинать лечение следует как можно раньше.

Ранее Мурашко заявил, что к врачу следует обратиться в случае, если после вакцинации повышенная температура сохраняется более 24-36 часов, сообщает RT.