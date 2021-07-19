Глава Минздрава рассказал о новых симптомах COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что заражение коронавирусом стало сопровождаться новыми симптомами.

По его словам, врачи стали часто отмечать у заболевших проявления, которые схожи с ангиной, а также выявлять проблемы с кишечником.

Ранее глава Минздрава РФ заявил, что следует успеть привиться от коронавируса до осени, когда начнётся сезон гриппа, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры