Глава Минздрава рассказал о напряжённой ситуации с COVID-19 в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России сложилась очень напряжённая ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом глава Минздрава рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
По словам министра, в стране под контролем медиков находятся около 900 тысяч заболевших. Мурашко назвал нагрузку на систему здравоохранения высокой, отметив, что 25% всех пациентов с COVID-19 находятся на лечении в стационарах, остальные 75% лечатся амбулаторно.
Кроме того, глава Минздрава рассказал о состоянии коечного фонда в стране. По его словам, свободно около 18% из 260 тысяч коек по всей России. Мурашко отметил, что в ряде регионов коечный фонд загружен на уровне 90 процентов.
С начала пандемии коронавирусной инфекции в России зафиксировано 1,88 млн случаев заболевания, 1,41 млн пациентов выздоровели, 32443 человека скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 983 / сут.
Умерли
32 443+411 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 735 / сут.
- Китайский эпидемиолог назвал способ достижения коллективного иммунитета к COVID-19
- ВОЗ заявила о новом суточном рекорде по числу заражений COVID-19
- Глава Минздрава рассказал о напряжённой ситуации с COVID-19 в России
- Лукашенко: Говорить с Тихановской не о чем
- «Поживём с трудностями»: Пригожин раскрыл упущенную выгоду за 2020 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru