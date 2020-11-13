Глава Минздрава рассказал о напряжённой ситуации с COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России сложилась очень напряжённая ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом глава Минздрава рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам министра, в стране под контролем медиков находятся около 900 тысяч заболевших. Мурашко назвал нагрузку на систему здравоохранения высокой, отметив, что 25% всех пациентов с COVID-19 находятся на лечении в стационарах, остальные 75% лечатся амбулаторно.

Кроме того, глава Минздрава рассказал о состоянии коечного фонда в стране. По его словам, свободно около 18% из 260 тысяч коек по всей России. Мурашко отметил, что в ряде регионов коечный фонд загружен на уровне 90 процентов.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России зафиксировано 1,88 млн случаев заболевания, 1,41 млн пациентов выздоровели, 32443 человека скончались.

