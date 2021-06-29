Глава института Склифосовского назвал «простой довод» в пользу вакцинации от коронавируса
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков в беседе с ТАСС рассказал о «простом доводе» в пользу вакцинации от коронавирусной инфекции.
Медик подчеркнул, что почти все из его окружения уже сделали прививку, а тех, кто пока избегает вакцинации, Петриков старается мотивировать «как врач и как их друг, родственник».
«В моем арсенале очень простой довод — я рассказываю, что они могут умереть», — рассказал глава «Склифа».
Петриков напомнил, что коронавирус — непредсказуемая болезнь, и на ранних сроках невозможно спрогнозировать ее развитие. Медик считает, что риск летального исхода есть у каждого заразившегося.
По словам директора института Склифосовского, существует всего два пути решения проблемы с COVID-19: массовая вакцинация и формирование иммунной прослойки, либо «переболеть, а кому-то умереть».
Между тем ученые из ряда научных организаций США выяснили, что коронавирус может неожиданно меняться. Благодаря мутации вирус может не использовать для попадания в человеческий организм рецепторы ACE2, отмечает RT. В итоге инфекции удается находить новые пути заражения здоровых клеток, пишет «Свободная пресса».
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