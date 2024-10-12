Гинцбург заявил, что вакцина от рака подавляет развитие опухоли

Вакцина от рака подавляет развитие опухоли, заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

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По его словам, разработанную вакцину испытали на животных. Она смогла подавить развитие новообразований и появление метастазов.

В следующем году препарат планируют использовать на пациентах.

Ранее онколог Европейского Медицинского Центра (EMC) Станислав Борзяница заявил, что КТ грудной клетки является самым информативным обследованием для выявления рака легкого, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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