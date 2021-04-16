Гинцбург: Вакцина «Спутник V» эффективна при вакцинации животных
Вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства может хорошо защищать и животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александра Гинцбурга.
Однако, по его словам, в вопросе вакцинации пока имеются другие приоритеты. Животных следует прививать и не только для их защиты, но еще и для прекращения циркуляции вируса между ними и человеком.
«Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает», — отметил Гинцбург.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что домашние животные действительно могут заразиться коронавирусом от человека.
По её словам, подтверждены положительные тесты на COVID-19 у норок, собак, домашних кошек, а также у львов, тигров и енотовидных собак, которые контактировали с инфицированными людьми.
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