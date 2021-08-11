Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о то, что доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса «Спутник V» уже завершены. По его словам, сейчас необходимо переходить к клиническим испытаниям.

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В интервью газете «Известия» он рассказал, что назальная вакцина является вторым компонентом препарата «Спутник V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.

По словам Гинцбурга, испытания должны пройти с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Стоит это примерно 400 млн рублей. Финансировать исследования будут московские власти. Сейчас вопрос с финансированием решается.

В мае Гинцбург сообщал, что назальная вакцина будет зарегистрирована к 2022 году.

Ранее Гинцбург заявил, что в России вакцину от коронавируса для подростков могут зарегистрировать в сентябре, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаАлександр Гинцбург
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