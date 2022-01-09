Гинцбург рассказал, можно ли окунаться в прорубь во время вакцинации от коронавируса

Вакцинация против COVID-19 не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

При этом проблемы с сердечно-сосудистой системой могут стать противопоказанием для участия в купаниях. «Если у него в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить. Только из этих соображений надо принимать решение о купании», — рассказал ученый.

Подъема заболеваемости коронавирусом в России после новогодних праздников не будет, считает врач-вирусолог Владислав Жемчугов. По словам Жемчугова, сейчас COVID-19 заболевают невакцинированные или те, кто переболел давно.

