Гинцбург рассказал, можно ли окунаться в прорубь во время вакцинации от коронавируса
Вакцинация против COVID-19 не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
При этом проблемы с сердечно-сосудистой системой могут стать противопоказанием для участия в купаниях. «Если у него в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить. Только из этих соображений надо принимать решение о купании», — рассказал ученый.
Подъема заболеваемости коронавирусом в России после новогодних праздников не будет, считает врач-вирусолог Владислав Жемчугов. По словам Жемчугова, сейчас COVID-19 заболевают невакцинированные или те, кто переболел давно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru